Niels Christiansen, de la brique aux clics...

Adolescent, Niels Christiansen rêvait d'être pilote. "J’ai dépassé la taille maximale, ce n’était donc plus une option." Il se lance alors dans des études d'ingénieur avec la volonté de créer et de développer, mais convaincu de ne jamais faire son entrée dans le monde des affaires. Et pourtant, avant même l'aventure Lego, il comptait déjà plus de 25 ans d'expérience à la direction d'entreprises.