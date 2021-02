Panini à vendre? Peut-être, mais pas en Belgique

Le groupe Panini serait à vendre , selon l'agence Bloomberg. Le géant italien des vignettes autocollantes de stars du football et d'autres sports populaires avait été repris par son management en 2016 , après avoir appartenu successivement aux frères Panini, au groupe Marvel Entertainment puis au fonds Fineldo. En Belgique, les vignettes et les cartes à échanger sont distribuées par les Éditions Panini Belgique qui, contrairement à la plupart des autres représentations "pays" du groupe italien, est une entreprise 100% belgo-belge , détenue par deux familles. Autrement dit, si le groupe est vendu, cela n'aura a priori aucun impact sur l'activité de la société dans notre pays.

"Tout est toujours à vendre", commente sobrement Thierry de Latre du Bosqueau, le CEO des Éditions Panini Belgique, quand on le confronte à l'info diffusée par Bloomberg. "On est proches de lancer l'album de vignettes sur l'Euro 2020 (2021...). Cela représente un gros événement pour nous en termes de chiffre d'affaires et cela peut donc attiser l'intérêt pour le groupe, ajoute-t-il. Chaque fois qu'il y a un Euro ou une Coupe du monde, ce genre d'articles sort dans la presse, car on sait qu'on va doubler nos revenus."