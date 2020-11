Pas de réouverture prématurée des magasins de jouets

Pas besoin de faire un dessin: pour le secteur des jeux et jouets les mois de novembre et décembre sont cruciaux. C'est la période des fêtes de Saint-Nicolas et de Noël. Les magasins spécialisés y réalisent entre 35 et 45% de leur chiffre d'affaires annuel, lequel s'élevait à quelque 400 millions d'euros en 2019.

Depuis la fermeture obligatoire de leurs magasins considérés comme non essentiels, les détaillants en jeux et jouets ne peuvent plus vendre que via l'e-commerce (click & collect...), lequel est loin d'être la panacée pour des produits qui demandent d'être vus, touchés et essayés et qui, surtout, nécessitent le conseil des vendeurs avant leur achat, argumente-t-on dans le secteur, d'autant qu'une bonne partie de la clientèle est âgée, les grands-parents, pas toujours au fait des subtilités du commerce en ligne. Résultat: depuis le deuxième confinement, le secteur dit perdre plus de 75% de son chiffre d'affaires.