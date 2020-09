Quand la K-Pop se décline se mode boursier

Après avoir trôné en haut des charts coréens avec ses groupes de K-Pop, Big Hit Entertainment veut désormais faire chanter les marchés boursiers. Le groupe, qui se cache derrière des boys- et girlsbands BTS, Seventeen, NU'EST ou GFriend, ambitionne de réaliser la plus grosse introduction en bourse coréenne de ces trois dernières années avec près de 963 milliards de wons (quelque 683 millions d'euros) levés. Il est question de 7,13 millions d'actions nouvelles vendues entre 105.000 et 135.000 won (74 et 95 euros).