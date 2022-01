Retour à une légère croissance pour les levées de fonds tax shelter

Les levées de fonds tax shelter ont légèrement augmenté en 2021, les investisseurs reprenant confiance et les plateformes étant friandes de nouveaux contenus.

Après avoir reculé de 15% en 2020, les levées de fonds tax shelter, système d’immunisation fiscale pour les sociétés qui investissent une partie de leurs bénéfices imposables dans l’audiovisuel et/ou les arts de la scène, ont connu une légère croissance en 2021. C’est ce qui ressort d’un tour d’horizon des principaux leveurs de fonds, dont les cinq plus importants (Taxshelter.be et Belga Films Fund, Umedia, BNPP Fortis Film Finance, Casa Kafka ainsi que Scope Pictures et Movie Tax Invest).

Pesant environ 80% des levées de fonds, ils ont récolté ensemble plus de 131 millions d’euros en 2021, contre 127 millions un an plus tôt, soit une croissance d’un peu plus de 3%. Il est vrai que 2020 avait été plombé par les confinements qui ont fermé les salles et freiné les productions. La seconde phase du tax shift et la réserve de liquidation qui rendaient le système moins attractif pour certains investisseurs n'ont pas aidé. Des investisseurs restés prudents vu le climat incertain.

Investisseurs confiants

Un an plus tard, le virus continue de perturber le secteur, mais la situation économique s’est améliorée et les investisseurs ont retrouvé une certaine confiance. Conjuguée à une solide demande de contenus, notamment des plateformes de streaming (Netflix, Amazon Prime, Disney+), et à un coup de pouce gouvernemental, cela a permis au marché de se redresser.

+ 3% de fonds levés En 2021, les principaux acteurs du tax shelter ont levé plus de 131 millions d'euros, soit une croissance d'un peu plus de 3% par raport à 2020.

L’année n’a cependant pas été la même pour tous et la hiérarchie a même été bousculée. Bien qu’en légère croissance après trois ans de recul (28,9 millions d'euros levés, contre 27,5 en 2020), le n°1 historique, Umedia, perd sa première place au profit de Taxshelter.be. En partenariat avec ING, cette structure a levé 30,5 millions d’euros. Elle est talonnée par le Belga Films Fund, entité du groupe audiovisuel Belga, qui a levé 30 millions.

Impact des plateformes de streaming

"Le maintien par le gouvernement en 2021 de la mesure décidée en 2020 de doubler les plafonds d’investissement a aidé le secteur", reconnaît Alexandre Wittamer, CEO de Taxhshelter.be, qui a connu en 2021 une croissance de plus de 21%, permettant de contribuer au financement de 225 projets audiovisuels ou scéniques.

"Plus de 50% du volume de production de notre entité Belga Productions a été attribué à des projets issus des plateformes." Fabrice Delville CEO de Belga Films Fund

"La forte demande des contenus des plateformes internationales, dopée par les confinements, a permis aux investisseurs de soutenir plusieurs projets", poursuit-il.

"L’impact des plateformes s’est encore observé en 2021: plus de 50% du volume de notre entité Belga Productions a été attribué à des projets qui en sont issus", confirme Fabrice Delville, patron de Belga Films Fund en citant des séries comme L’opéra Saison 2, ou Mauvaise Pioche (pour Disney+). L’an dernier le Belga Films Fund a levé 23% de fonds supplémentaires, 90% étant alloués à l’audiovisuel, le solde aux arts de la scène.

Même constat chez Umedia: "L’apport des plateformes de streaming dans les projets de production se confirme très clairement", explique le co-CEO Laurent Jacobs en pointant la série Braqueurs sur Netflix qu’elle a cofinancée.

Question de timing

Les deux autres membres du "top 5" ont connu un exercice plus difficile. Le BNPP Fortis Film Finance n’a levé que 19,7 millions d'euros (dont près de 30% pour les arts de la scène), contre 27 en 2020, dédiés notamment à des séries télé, comme les Schtroumpfs, ou l’adaptation en dessin animé du Journal d’Anne Franck remarqué au Festival de Cannes.

"Nos investisseurs, surtout des PME, se sont manifestés en toute fin d’année (...), mais à ce moment, nous n’avions plus assez d’œuvres à leur proposer (...)." Isabelle Molhant CEO de Casa Kafka

Son responsable, Guy Pollentier, confirme que les entreprises, plus confiantes, étaient à nouveau demandeuses d’investir, mais il déplore le report de certains projets, "ce qui a eu pour conséquence de décevoir beaucoup de candidats investisseurs."

Chez Casa Kafka, la filiale tax shelter de la RTBF, dont le montant des fonds levé est, lui aussi, en recul (de 15,5 à 13,5 millions d'euros), on pointe une question de timing. "Nos investisseurs, surtout des PME, se sont manifestés en toute fin d’année lorsqu’ils ont eu une vue plus précise sur leurs bénéfices, mais à ce moment, nous n’avions plus assez d’œuvres à leur proposer, sinon nous aurions été en croissance", assure sa CEO Isabelle Molhant.

Selon elle, les mesures de fermeture, puis l’instauration de jauges sévères imposées au secteur du spectacle en fin d’année ont aussi réduit l’offre de projets pour les investisseurs.

Le gouvernement fédéral a récemment approuvé de prolonger jusqu’à la fin de l’année la mesure, qui venait à échéance fin 2021, permettant de doubler les plafonds d’investissements.

Quant à Scope (6 millions d'euros levés), il est stationnaire. Mais la société est toujours en bisbrouille avec la cellule tax shelter du ministère des Finances "qui continue de refuser des dépenses qu’elle accepte chez d’autres, même après que les tribunaux lui aient donné tort", selon sa CEO Geneviève Lemal.

Enfin, Movie Tax Invest, qui ne lève des fonds que pour ses propres projets (Panache Productions), dit avoir dépassé ses objectifs (un peu plus de 2 millions d'euros). Son patron, André Logie, regrette, lui aussi, ne pas parvenir à avoir les fonds en raccord avec le timing des productions: "Avoir accès à 500.000 euros en avril ou juillet n’est pas la même chose qu’en décembre, ce qui continue à fragiliser la production indépendante."

Doublement des plafonds

L’année qui vient de débuter sera notamment marquée par l’obligation pour les plateformes internationales d’investir dans la production locale. Conséquence du nouveau décret Services Médias Audiovisuels, c’est donc une opportunité pour le secteur audiovisuel belge.

"Le report ou l’annulation de productions audiovisuelles ou scéniques pourrait amener certains investisseurs déçus à se détourner du tax shelter." Guy Pollentier Responsable du BNP Paribas Fortis Film Finance

Il faudra cependant encore compter avec les soubresauts de la crise sanitaire. "Le report ou l’annulation de productions audiovisuelles ou scéniques pourrait amener certains investisseurs déçus à se détourner du tax shelter", craint Guy Pollentier. Il lance "un appel aux politiques, institutionnels, représentants des secteurs, etc. afin de renforcer les mesures de soutien à la culture, au théâtre et au cinéma."