Sans aide, les cinémas craignent de ne jamais savoir rouvrir

Fermées depuis 6 mois et demi à cause des mesures sanitaires, les salles de cinéma appellent à l'aide. Elles ont déjà perdu 210 millions et chaque mois supplémentaire sans activité ajoute 25 millions à la facture.

Le secteur du cinématographique ne décolère pas. La fermeture forcée des complexes due à la crise sanitaire lui coûte cher, très cher. "La perte totale pour l'année 2020 est estimée à 210 millions d'euros et chaque mois de fermeture supplémentaire représente une perte additionnelle de 25 millions d'euros ", explique la Fédération des Cinémas de Belgique (FCB) dans une lettre ouverte adressée à plusieurs ministres fédéraux et régionaux.

Peu de soutien

Le problème réside bel et bien dans le manque d'aides apportées au secteur. Alors que le secteur audiovisuel a bénéficié d'une enveloppe totale de 16,1 millions d'euros, les aides perçues par les salles de cinéma en Belgique ne dépassent pas les 3 millions d’euros, expliquent les exploitants en Belgique. Les cinémas français ont, eux, pu compter sur une aide d’environ 125,8 millions d’euros, 55 millions aux Pays-Bas et 90 millions en Allemagne.

"La grande exploitation, exclue de subside, est contrainte aujourd’hui à financer une dette qui aura des conséquences durables sur les investissements à venir. Or, cette exploitation représente plus de 80% du marché et constitue à bien des égards la 'masse critique' du marché dont dépendent la distribution et la production de films. Sans elle, l'avenir de toute l'industrie cinématographique belge serait en situation de précarité extrême et/ou totalement dépendante des plateformes américaines et subsides publics", lit-on.