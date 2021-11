Soumettre la Loterie au même contrôle d'accès que les autres

Le député libéral Denis Ducarme propose de soumettre tous les opérateurs de jeu, Loterie incluse, aux mêmes contrôles d'âge et d'identité des joueurs.

Le marché des jeux de hasard manquerait-il d'équité dans le mode de protection des joueurs? Ils sont plusieurs à le penser, non seulement parmi les opérateurs, mais aussi dans le monde politique , y compris dans les rangs de la majorité au fédéral. C'est ainsi que le député MR Denis Ducarme vient de déposer deux propositions de loi visant à élargir le contrôle des joueurs et à mettre tous les opérateurs, privés comme publics (y compris la Loterie Nationale donc), sur le même pied.

Ce qui fait débat, c'est le contrôle de l'âge des joueurs et de leur identité, afin de vérifier qu'ils ne font pas partie des personnes interdites, que ce soit pour des raisons d'assuétude (pour les protéger contre eux-mêmes) ou d'incompatibilité avec leur profession. Un dispositif existe, il permet de vérifier en temps réel que le nom de la personne analysée figure ou non dans le registre électronique Epis (Excluded Persons Information System) afin de lui donner le feu vert ou, au contraire, de lui refuser l'accès au jeu. Pour l'heure, les casinos et les salles de jeux sont tenus de faire une vérification dans Epis pour chaque client, de même que les sites de jeux en ligne.