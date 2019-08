Sports Direct perd son auditeur Grant Thornton

Les mauvaises nouvelles se multiplient pour la chaîne d'articles de sport. Après le report des résultats et le redressement fiscal en Belgique, elle doit faire face à la défection de la firme qui auditait ses comptes.

La chaîne d'articles de sport britannique Sports Direct n'a plus d'auditeur pour vérifier ses comptes. Le bureau Grant Thornton , qui les contrôlait depuis 2007, "ne cherchera pas à être réengagé à l'occasion de l'assemblée annuelle des actionnaires du groupe le mois prochain après un examen de son portefeuille de clients", a annoncé Sport Direct ce mercredi sans donner davantage de raison pour expliquer cette décision.

Le fisc lui réclame 674 millions

Le mois dernier, le groupe avait reporté à trois reprises la publication de ses résultats annuels. Puis, quand il les avait enfin dévoilés, on y avait appris que l'administration fiscale belge lui réclamait le paiement de 674 millions d'euros: une facture qui concernait des versements TVA, des amendes de 200 pourcent et des intérêts de retard. L'administration belge avait en outre posé des questions à Sports Direct concernant le traitement fiscal de certains biens ayant transité par notre pays avant de gagner d'autres filiales à l'étranger. Sports Direct avait précisé avoir engagé des négociations avec le fisc et qu'il répondrait à toutes ses questions.