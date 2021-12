Stephan Paridaen, ce Belge devenu CEO du roi de l’événementiel

Ancien dirigeant de Barco, Stephan Paridaen accède officiellement le 1er janvier à la tête de PRG, le leader mondial de la production technique pour le secteur événementiel et le divertissement.

Ce 1er janvier 2022, Stephan Paridaen entre dans le cercle fermé des patrons belges de multinationales. Il prend en effet ses fonctions de CEO de PRG (Production Resource Group). Ce nom ne dit sans doute pas grand-chose au commun des mortels. Mais il devient plus concret quand on évoque ses clients : Coldplay, les Oscars, Rock Werchter, les JO de Tokyo ou l’Expo universelle de Dubaï…

Détenu aujourd’hui majoritairement par les fonds KKR et Ares, PRG est un peu le couteau suisse de l’événementiel et du divertissement. Basé à New York, ce groupe, qui emploie 3.000 personnes et pesait avant la pandémie près d’un milliard de dollars de chiffre d’affaires, a été créé en 1995 par Jere Harris, dont le père était un promoteur en vue et la mère une chanteuse à Broadway, la Mecque de la comédie musicale US. "Le métier de PRG est de transformer un rêve créatif en une solution technologique, résume Stephan Paridaen. Cela veut dire que l’on prend en charge le projet du client de A à Z : planification et gestion de la technique événementielle (écrans, vidéo, audio, éclairage), production, logistique, expertise technique, infrastructures sur mesure etc. Nous intégrons tout cela dans une solution complète à 360 degrés." Le groupe est actif dans six domaines (lire l’encadré) et a notamment comme fournisseurs des entreprises belges mondialement connues dans leur domaine comme EVS (serveurs vidéo) ou Barco (projecteurs, écrans).

Vue en plein écran Stephan Paridaen, nouveau CEO de PRG

Passion précoce

C’est précisément chez Barco que Stephan Paridaen s’est fait connaître dans cette industrie. Mais son intérêt pour le secteur remonte à sa jeunesse : "J’ai toujours eu une passion pour la technologie et le divertissement, raconte-t-il ; jeune, je programmais les ordinateurs Commodore 64 et Tandy."

Après ses études en sciences économiques à l’Université d’Anvers et à la VUB et un MBA obtenu à Harvard, il fonde en 1987 une société de logiciels pour menuisiers et fabricants de châssis. Il postule ensuite chez Lernout & Hauspie – "heureusement je n’ai pas été repris", s’amuse-t-il – et est engagé en 1993 par Barco, qui l’envoie à Prague pour développer le marché est-européen. Lauréat du Fonds Prince Albert de la FEB, il est parachuté en Asie pour s’occuper de ce gigantesque marché au départ de Singapour. De retour en Belgique, Stephan Paridaen fonde la division LED, dédiée aux écrans extérieurs. Se développent ensuite les projecteurs et écrans pour le cinéma digital, le tout formant la base de la division "media & entertainment", la plus grande division du groupe flandrien, dont il devient responsable en 2001. "PRG était un de nos plus gros clients, se souvient-il : après quinze ans chez Barco, j’avais envie de changer et de rejoindre PRG."

Internationalisation

Pendant douze ans, il est en charge du développement dans les marchés "reste du monde" de PRG. À son arrivée, le groupe était encore très centré sur les États-Unis. Aujourd’hui, il est présent dans 28 pays via 68 localisations, notamment en Belgique, les USA ne représentant plus que deux tiers de son chiffre d’affaires.

1milliard $ de chiffre d'affaires Avant la pandémie, PRG pesait un milliard de dollars de chiffre d'affaires. La crise l'a raboté de plus de 50%

Sa mission comme nouveau CEO sera de poursuivre dans cette voie, de développer les secteurs les plus porteurs comme la musique et, surtout, dans l’immédiat, de gérer cette crise sanitaire qui n’en finit pas. "Avec les confinements et l’annulation des événements, notre secteur en a été une des principales victimes, constate-t-il ; en 2020, notre chiffre d’affaires a reculé significativement de plus de 50% ; en 2021, le business a un peu repris mais c’est variable d’une région à l’autre ; heureusement nous sommes présents un peu partout. Mais on n’aura pas fait mieux que 50% à 60% de notre CA d’avant-crise. Nous sommes donc très prudents pour les mois à venir. C’est dommage car il y a une vraie demande, surtout dans les concerts et festivals."

Pendant la pandémie, PRG ne s’est pas contenté de subir les événements. Au contraire. "Nous avons investi dans des nouveautés comme les productions virtuelles. C’est le futur, relève Stephan Paridaen ; ces studios virtuels permettent d’être plus créatifs, on peut recréer n’importe quel environnement en se basant sur la technologie des logiciels de gaming devenus très performants. En outre, les serveurs sont de plus en plus puissants et la résolution ne cesse de s’améliorer. Bref, toutes ces technologies se mélangent, ce qui permet d’être plus créatif, de dépenser moins d’argent, de travailler plus vite et d’être plus éco-responsable puisqu’il ne faut plus envoyer des équipes à l’autre bout du monde."

Ressources rares

Ce qui préoccupe davantage Stephan Paridaen, c’est la difficulté de trouver du personnel qualifié pour redémarrer : "Il y a dans notre industrie beaucoup de gens créatifs et qui ont des connaissances techniques, utilisables dans d’autres secteurs peu affectés par la pandémie, explique-t-il ; ces gens sont donc partis pour trouver du travail car la plupart sont des freelances qui ont une faible protection sociale. Notre défi sera de les faire revenir lorsque nos activités reprendront leur cours normal."

PRG se présente aujourd’hui comme le n°1 mondial de son secteur car il offre une solution intégrée alors que la plupart de ses concurrents sont spécialisés dans des niches de marché.

Il bénéficie en outre d'une couverture géographique globale, quoique encore incomplète. Dans son collimateur figurent la Chine, où il n’y a que deux bureaux à ce jour, et le Moyen-Orient où PRG vient de s’agrandir avec une filiale à Riyad en plus du bureau à Dubaï "car, indique son nouveau CEO, c’est une région qui passe d’une économie basée sur le pétrole et le gaz à une économie basée sur le tourisme, le sport et le divertissement, c’est donc une opportunité pour nous". Pour se développer davantage, le groupe n’exclut pas une entrée en bourse, mais n’a encore aucun calendrier, ni de plan en ce sens.