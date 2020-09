Tempora accueille trois nouveaux actionnaires publics

Bruno Van Lierde (à g.) et Benoît Remiche pensent que la culture va retrouver sa place et que la crise a démontré, par l'absurde, son importance.

La créatrice d'expos a convaincu finance.brussels, Noshaq et St'Art d'investir dans son avenir, qui sera de plus en plus européen. Deux autres levées suivront.

"Une des leçons de la crise est que les gens sentent qu'ils ont besoin de culture pour vivre. Avec le déconfinement, ils retrouvent le plaisir de se cultiver..." La petite phrase lâchée en fin d'entretien par Benoît Remiche, le CEO de Tempora, suscite l'approbation de son président, Bruno Van Lierde, qui enchaîne: "Le moment est venu de replacer la culture au centre de leurs envie." Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, leur société spécialisée dans les expositions et les créations muséales n'a pas été "matraquée" par le confinement et les mesures sanitaires.

Elle a certes senti passé le vent des boulets: l'exposition Hyperrealism Sculpture à la Boverie, à Liège, n'a attiré que 80.000 visiteurs au lieu des 100.000 prévus et le War Museum de Bastogne n'a fait que 90.000 visiteurs contre 152.000 l'an dernier. Elle a dû placer une partie de son personnel en chômage économique et elle ne rééditera pas, cette année, les bons résultats engrangés l'an dernier, dont un chiffre d'affaires de plus de 12 millions d'euros... Mais ses dirigeants ont mis le lockdown à profit pour plancher sur la transformation de son business model et les moyens d'y arriver. Car la PME bruxelloise a des ambitions européennes.

"Le monde de la culture est européen et international, on le voit avec nos expositions qui tournent dans de nombreux pays", explique Bruno Van Lierde. "L'avenir de Tempora consiste à s'ouvrir à des partenariats opérationnels et actionnariaux en Europe." "Pour augmenter encore la qualité de nos expositions et mieux en amortir les coûts", complète Benoît Remiche qui ajoute qu'à "croiser les regards, tout le monde sort gagnant".

1,5 million d'euros augmentation de capital Tempora augmente une première fois son capital de 1,5 million; deux autres levées suivront.

Cette ambition passe par le renforcement des finances de Tempora. Ses dirigeants ont arrêté un plan en trois étapes, dont la première vient d'être franchie il y a un mois. Tempora a augmenté son capital en accueillant trois nouveaux actionnaires publics: le holding bruxellois finance.brussels (ex-SRIB), l'invest liégeois Noshaq et le fonds d'investissement dans la culture et l'industrie créative St'Art. Le premier a versé 250.000 euros, le deuxième 750.000 et le troisième 250.000. Le management de l'entreprise y a ajouté 250.000 euros de sa poche, pour totaliser 1,5 million. "Nous avons réglé cette opération en pleine crise du Covid", souligne Bruno Van Lierde.

De bonnes raisons d'investir

Les raisons d'investir dans cette aventure sont diverses. Pour finance.brussels, il s'agit de soutenir l'emploi et l'entrepreneuriat bruxellois (Tempora est basée à Forest). St'Art entend confirmer l'accompagnement qu'il offre déjà depuis des années à cet industriel de la culture. Noshaq, enfin, veut contribuer au développement d'un opérateur très actif en Wallonie et notamment à Liège, où il collabore régulièrement avec le musée de La Boverie. "Tempora est la première prise de participation de Noshaq dans l'industrie culturelle et récréative" et sans doute pas la dernière, laisse entendre Bruno Van Lierde.

L'étape suivante aura lieu dans les prochains mois. Elle devra assurer l'entrée de nouveaux actionnaires privés au capital, pour un montant oscillant entre 0,5 et 1 million d'euros. "Ce seront des opérateurs du monde économique liés à la culture et des family offices belges", indique Benoît Remiche.

"Notre objectif reste de doubler notre chiffre d'affaires et notre Ebitda d'ici cinq ans." Bruno Van Lierde président de Tempora

Étape trois, la société ouvrira son capital à des actionnaires européens, en lorgnant surtout la France, pour financer son expansion internationale. Cette fois, Tempora lèvera 5 millions, voire davantage. "Notre objectif reste de doubler notre chiffre d'affaires et notre ebitda d'ici cinq ans", expose Bruno Van Lierde. "On l'avait déjà dit l'an dernier, puis il y a eu la pandémie: on repart d'un peu plus bas qu'en 2019, mais notre ambition reste la même."

Le Petit Prince, Warhol, le Mont-Blanc...

Et sur le terrain, les équipes sont à nouveau à pied d’œuvre. Dans l'atelier, elles mettent la dernière main aux décors de l'exposition consacrée au Petit Prince. La convention avec la Succession Saint Exupéry - d'Agay a été signée pour 10 ans. L'expo s'ouvrira à Lyon le 14 octobre. Elle atterrira ensuite à la gare maritime, à Bruxelles, avant de partir vers l'Italie, les États-Unis et le Canada (en négociation). Liège va accueillir l'expo Andy Warhol dès le 2 octobre. Et le projet de nouveau Glaciorium à Montenvers (Mont-Blanc) progresse bien avec la Compagnie des Alpes. Qui s'en montre déjà contente, puisqu'elle a sélectionné Tempora pour la mise en valeur future d'autres sites du massif...