The GreenShot, la start-up bruxelloise qui calcule l'empreinte carbone du monde du cinéma

La start-up bruxelloise The GreenShot a testé sa nouvelle appli sur le tournage du film "Annette". Après le monde du cinéma, elle va démarcher les PME.

En toute discrétion, une petite innovation "made in Belgium" s'est invitée au tournage de la comédie musicale "Annette", qui a décroché le prix de la mise en scène au dernier Festival de Cannes et qui est sortie sur nos (grands) écrans le 20 octobre. Elle est due à The GreenShot, une start-up bruxelloise qui vient de lancer une première levée de fonds avec pour objectif de récolter un million d'euros.

"Ma conviction est qu'il faut rendre l'industrie du cinéma plus durable." Max Hermans Fondateur et COO de The GreenShot

Le film réalisé par Leos Carax et qui met en scène Marion Cotillard et Adam Driver est un des quatre premiers à avoir utilisé l'application développée par The GreenShot. Celle-ci permet à la fois de garder les coûts de production sous contrôle et de calculer l'empreinte carbone du tournage en vue de la réduire. Les dépenses financières et l'impact carbone sont mesurés en permanence auprès de chaque technicien et de chaque participant au tournage, de sorte que la production peut visualiser en temps réel l'évolution des deux situations sur un tableau de bord et, si nécessaire, prendre rapidement des actions correctrices. Objectif, "rendre l'industrie du cinéma plus durable", souligne Max Hermans, fondateur et COO (chief operating officer) de la jeune pousse.

La bonne idée du régisseur

"J'étais régisseur général de cinéma, explique Max Hermans. Je m'occupais de la logistique des tournages, soit leur organisation de A à Z, y compris la gestion financière des équipes." Confronté non seulement à des dépenses très diverses en plusieurs devises et sur plusieurs pays, mais aussi à des heures supplémentaires et des équipes au nombre de participants variable, il a d'abord eu l'idée de développer une application recensant tous ces frais au jour le jour. Ce faisant, il s'est rendu compte qu'il était relativement facile d'y ajouter le calcul de l'impact de chacune de ces activités en émissions de gaz à effet de serre puisque dans la plupart des cas, les données "dépenses" permettent de calculer les données "carbone". Il a donc augmenté les fonctionnalités de l'application qu'il venait de mettre au point avec l'aide de deux ingénieurs. Et après deux ans de travail, leur nouveau produit a été testé sur quatre premiers films, dont "Annette".

Le résultat s'est manifestement avéré satisfaisant puisque, présentée au marché du film lors du Festival de Cannes en juillet dernier, l'appli a suscité près de 150 demandes d'information de la part de producteurs américains et européens. Des sociétés comme uMédia et Belga sont actuellement en discussion avec The GreenShot en vue d'utiliser son produit. La start-up a pu en faire la démonstration devant les services de la plateforme de location de films américaine Netflix. Autre indice de son pouvoir de conviction: elle fait partie des six nominés aux Makers & Shakers Awards 2021 dans la catégorie "Production Tech Innovation". Rendez-vous le 8 décembre à Londres pour savoir si elle emportera ce prix organisé par The Location Guide, le site britannique de conseil aux producteurs de cinéma.

"Le cinéma est notre porte d'entrée, mais nous travaillons déjà sur une nouvelle version de notre appli qui sera dédiée aux PME." Max Hermans fondateur et COO, The GreenShot

Après le grand écran, les petites PME

Et ce n'est pas tout. "Le cinéma est notre porte d'entrée, mais nous travaillons déjà sur une nouvelle version de notre appli qui sera dédiée aux PME", annonce Max Hermans. Le principe sera le même: le système récoltera les données liées aux dépenses financières des collaborateurs de la PME, les reliera à la mesure de leur impact carbone et formulera des propositions d'amélioration. "Mais le développement sera plus facile à réaliser, car contrairement aux productions cinéma, on n'évoluera sans doute plus dans des environnements multilingue, multidevise et multi-comptable." Il faudra, en revanche, intégrer les spécificités attachées à chaque secteur d'activité.

The GreenShot a prévu d'y aller pas à pas, entendez: secteur par secteur. L'hôtellerie et les agences immobilières figurent en tête de liste, sans doute parce que ces métiers présentent des analogies avec la gestion des budgets de films. "Nous sommes en train d'analyser quels seront les secteurs les plus opportuns", précise Hermans qui ajoute que les perspectives de marché sont aussi d'une autre dimension. Il y a quelque 30.000 sociétés de production cinéma en tout et pour tout en Europe et aux États-Unis, à comparer avec une infinité de PME. Où l'entreprise commencera par irriguer son premier pré carré, le marché belge.

1 million d'euros The GreenShot a déjà récolté la moitié du million dont elle a besoin pour financer les premières commercialisations de son appli.

Pour financer son passage à la commercialisation, The GreenShot procède actuellement à une première levée de fonds à hauteur d'un million d'euros. Des engagements pour la moitié de la somme ont déjà été obtenus auprès du holding public Finance.Brussels (sous conditions suspensives) et de deux investisseurs privés, dont Stefan Descheemaeker, le CEO du groupe Nomad Foods et ancien dirigeant de Delhaize et AB InBev. Une deuxième levée sera organisée l'an prochain, pour soutenir un programme qu'on devine chargé.