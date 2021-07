Un centre d'attractions LegoLand à Bruxelles en 2022

À Docks Bruxsel, on annonce l’arrivée d’un LegoLand Discovery Centre de nouvelle génération. En bouclant rapidement cet accord avec Merlin Entertainments, le leader européen - et deuxième opérateur mondial du secteur avec 129 parcs d’attractions, 21 hôtels et 6 villages de vacances dans 24 pays et sur 4 continents -, les gestionnaires du centre commercial bruxellois ont bien compris l’importance du momentum.