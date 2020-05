Un e-championnat interentreprises sur Gran Turismo

Le principe est simple: 32 voitures se disputeront un championnat de 5 manches, à raison d’une compétition par semaine. Ouverture des hostilités ce jeudi 28 mai à partir de 20h, par Francorchamps évidemment, avant Brandshach, le Nurburgring, Barcelone et Interlagos. En fonction des temps de référence réalisés aux essais, les voitures seront réparties en deux catégories de 16 voitures, Pro et Business. Les essais et la course se déroulent évidemment en ligne et peuvent être suivis en direct via la plateforme Twitch.tv, avec les commentaires d’un journaliste de Eleven et l’une des voix du circuit de Francorchamps.