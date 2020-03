Un nouveau parc d'attractions à Prague pour Plopsa

Plopsa prévoit la construction d'un nouveau parc d'attractions couvert à Prague . Il sera composé d'une quinzaine d'attractions, dont des montages russes, des chaises volantes et une tour de chute. La plupart des attractions seront thématisées autour du personnage de Maya l'Abeille, a rapporté le groupe Studio 100 mardi.

En 2018, Plopsa a ouvert Majaland Kownaty, le premier parc d'attractions en Pologne . Un deuxième parc près de Varsovie a suivi peu après. Au vu du succès de ces deux projets et de son déploiement croissant dans d'autres pays, Plopsa a annoncé mardi la construction d'un nouveau parc à Prague.

Plopsa opère uniquement en Belgique et dans les pays voisins. Dans les autres pays, le groupe crée des entreprises communes avec des partenaires stratégiques qui connaissent le pays et maîtrisent les réglementations locales. Diverses parties ont uni leurs forces pour la création du futur parc couvert de Prague.

Le premier acteur local est le groupe TNI, à l'origine une société immobilière et d'investissement qui se concentre principalement sur le développement d'activités de loisirs. TNI a conclu un accord de licence avec Plopsa pour la construction de parcs d'attractions couverts ainsi que pour l'utilisation des personnages de Studio 100 en République tchèque. Le deuxième acteur et principal investisseur du projet est le groupe d'investissement Kaprain, responsable de nombreux projets dans la région. Les trois parties aimeraient lancer les travaux au plus vite afin d'ouvrir le nouveau parc dès l'automne 2021.