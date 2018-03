Un nouveau patron pour assurer la pérennité du Pass

La désignation du nouveau directeur a ceci de remarquable qu’elle s’est déroulée de façon complètement indépendante, chose plutôt rare, voire inexistante dans une région réputée pour son népotisme. Christophe Happe, qui possède un master en santé publique, a été choisi au terme d’une sélection conduite par le cabinet de recrutement Habeas. " Une procédure totalement dépolitisée , tout à fait objective et très dure, avec une sélection très pointue. Cela vaut la peine d’insister là-dessus", a fait valoir le ministre wallon de l’environnement et du Développement durable, Carlo Di Antonio. "Il n’y a eu aucune pression politique", a confirmé de son côté le président du conseil d’administration, Thierry Vanderhaege.

André Crémer, alors vice-président de la Société wallonne de gestion et de participation (SOGEPA), avait été nommé pour sa part alors que le Pass sortait d’une sérieuse restructuration . La "Cité des sciences du Borinage", comme certains l’appelaient à ses débuts, revient en effet de loin. Ouvert en mai 2000 grâce aux financements de ce qui s’appelait alors "l’objectif 1" (des aides de l’UE destinées à aider les régions défavorisées à combler leur retard de développement), le parc a mis du temps à décoller et était boudé par le public, le tout sur fond de gestion plutôt erratique.

"De l’histoire ancienne", selon le président du CA. Bien qu’issu du sérail politique – il a été chef de cabinet de Guy Spitaels et proche de Michel Daerden –, André Crémer n’en a pas moins révélé une sérieuse indépendance et de solides qualités de manager, a souligné Thierry Vanderhaege, en énumérant les actions entreprises: "un changement profond de la culture d’entreprise, une refonte progressive de l’offre d’animation, un management revu et corrigé en partie, une gestion rigoureuse avec un équilibre financier en ligne de mire. André Crémer a aussi réussi à faire plus avec moins."