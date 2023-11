Un parc Spirou sur le site de Caterpillar à Charleroi?

Bientôt un parc d’attractions Spirou sur le site de Caterpillar à Charleroi? Après les échecs successifs des dossiers Thunder Power et Legoland, le ministre wallon de l’Économie, Willy Borsus, et le bourgmestre de Charleroi, Paul Magnette, ont relancé il y a quelques semaines l'appel aux marques d’intérêt pour une reconversion du site . Selon nos confrères de Sudinfo, une nouvelle piste serait envisagée: celle d' un parc Spirou, qui occuperait un tiers du site. Les éditions Dupuis, actuellement basées à Marcinelle, auraient ainsi répondu à l’appel à manifestation d’intérêt de la Région et de la Ville de Charleroi pour le site de Caterpillar, afin d’y créer un parc Spirou.

"Nous avons longtemps cherché un occupant unique et nous voyons bien que nous ne parvenons pas à le trouver", avait indiqué Paul Magnette (PS) il y a quelques semaines. Le site va donc être reconfiguré et divisé en trois parties. "Le Biopark voisin a des besoins et une des zones accueillera donc son extension. Plutôt sur la partie est. Le deuxième lot se transformera, lui, en parc d'activités économiques et industrielles: là aussi, diverses entreprises de la région ont des besoins en la matière", avait détaillé le bourgmestre carolo. La troisième partie est quant à elle destinée à accueillir des acteurs du loisir et du tourisme.