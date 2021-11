Un potentiel de hausse de 60% pour cette action belge

Elle a déjà bondi de 44% depuis le début de l'année mais pourrait encore s'envoler de 60% dans un horizon de 12 mois selon un analyste d'ING. Découvrez cette action belge à fort potentiel.

Secteur particulièrement impacté par la crise sanitaire, les cinémas reprennent petit-à-petit le dessus. Lors du troisième trimestre, 7,1 millions de visiteurs se sont rendus dans les salles obscures de Kinepolis ce qui équivaut à 70,5% de la fréquentation de la même période de 2019, soit avant la pandémie, et un bond de 193% par rapport à 2020. La sortie de blockbusters comme "Fast and Furious 9", "Black Window" ou "Shang-Chi et la légende des dix anneaux" ont attiré les foules sans compter le nouveau James Bond, "Dune" et "Venom" qui sont sortis en octobre.

Bond de 44%

En bourse, l’action Kinepolis a également retrouvé une santé après avoir touché le fond en octobre 2020 à 21,8 euros. Elle se traite aujourd’hui à 48,8 euros, soit un bond de 44% depuis le début de l’année. Mais à en croire David Vagman d’ING ("acheter") le potentiel de la valeur semble encore considérable. "Le marché sous-estime encore l’impact de la hausse des prix, de l’augmentation des ventes en salle et des économies de coûts" affirme l’analyste.

Le marché sous-estime encore l’impact de la hausse des prix, de l’augmentation des ventes en salle et des économies de coûts. David Vagman Analyste chez ING

Il souligne que les résultats depuis le début de l’année, et particulièrement ceux du troisième trimestre, ont clairement démontré une progression beaucoup plus rapide et impressionnante de la rentabilité et de la génération du cash-flow libre par visiteur. Il a donc revu son modèle de valorisation afin de mieux prendre en compte la hausse du prix des tickets, celle des ventes par visiteur ainsi que les initiatives prises pour réduire les coûts.

Prudence sur la fréquentation

En ce qui concerne la fréquentation, David Vagman se montre plus prudent que la direction qui a affiché son intention de l’accroître de 10% par rapport au niveau pré-Covid sur trois ans.

79 euros L’analyste a relevé sensiblement son objectif de cours qui passe de 62 euros à 79 euros.

Pour 2021, il anticipe un chiffre de 62% en dessous des niveaux d’avant la pandémie, pour 2020 de 10% inférieur et pour 2023 de 5% en deçà. "Avec la quatrième vague du Covid, nous pensons que les investisseurs se demandent toujours où les niveaux de fréquentation vont atterrir après la pandémie compte tenu du streaming et des sorties en salles plus courtes. Nous préférons donc rester prudents. "