Une solution après la faillite des légendaires guitares Gibson

Ce mardi, l'emblématique fabricant de guitares a déposé le bilan après plus de 116 ans d'existence. Ne parvenant plus à joindre les deux bouts après le coûteux rachat en 2014 des activités divertissement du Néerlandais Philips (135 millions de dollars), les dirigeants de Gibson ont décidé de ne plus se concentrer que sur les instruments de musique et les systèmes de sonorisation professionnels.