Viagogo privé de publicité par Google

Le site de revente de billets le plus controversé au monde n’apparaîtra plus en tête des résultats sur le moteur de recherche Google.

Sale temps pour le marché gris des billets. Sous le feu des critiques et sous la loupe des régulateurs depuis des années, Viagogo sera finalement victime de Google en premier. Le site controversé n'est, dès à présent, plus référencé en premier lors de chasses aux tickets via le moteur de recherche, et ce, dans le monde entier.