Vivendi négocie la vente de 10% d'Universal au groupe chinois Tecent

Le groupe de médias et de divertissement Vivendi, contrôlé par le milliardaire Vincent Bolloré , indique dans un communiqué que ces discussions se font sur la base d' une valorisation d'UMG de 30 milliards d'euros.

Si les discussions aboutissent, Tencent Holdings disposera pendant un an d'une option pour acquérir 10% supplémentaires d'UMG. "Vivendi poursuit par ailleurs le processus de cession d'une participation minoritaire supplémentaire d'UMG à d'autres partenaires potentiels", explique Vivendi. Cette annonce a fait bondir l'action de Vivendi .

Fin février, des sources proches du dossier avaient indiqué que la société d'investissement KKR et Tencent étudiaient chacun de leur côté des offres pour reprendre jusqu'à 50% du capital d'UMG. En juillet, lors de la publication de ses résultats semestriels, Vivendi avait confirmé avoir mandaté des banques d'affaires pour ouvrir le capital d'UMG dont les ventes ont bondi de plus de 18% sur les six premiers mois de l'année.