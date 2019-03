Walibi investit douze millions d'euros dans deux nouveaux univers

À ces deux nouveaux mondes, s’ajoutent d’autres investissements dans un entrepôt et la cantine du personnel. À noter que pour ce faire, Walibi s’est adjoint les services d’entreprises wavriennes. Alterface a conçu le Popcorn Revenge, et Meta-System, le restaurant, l’entrepôt et la cantine. "Nous sommes fiers de faire appel à des sociétés locales, se félicite Jean-Christophe Parent. Dans la mesure du possible, nous essayons toujours de faire appel à des sociétés belges, nous avons carte blanche de notre actionnaire la Compagnie des Alpes."