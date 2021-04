Wallimage crée un nouveau fonds économique

Le fonds audiovisuel public wallon veut rendre les films et séries qu’il soutient plus "bankable", en les soutenant dès leur mise en œuvre.

Créé il y a une vingtaine d'années, le fonds d'investissement public wallon dans l'audiovisuel Wallimage a permis de structurer le secteur en Wallonie via trois activités: Wallimage Coproductions ( coproduction d'œuvres audiovisuelles), Wallimage Entreprises (investissement dans des entreprises audiovisuelles ) et Wallimage Tournages (repérage de lieux de tournage ).

Aujourd'hui, Wallimage va plus loin en lançant un nouveau fonds de développement. Celui-ci vise la phase en amont de la mise en production. L'objectif est de financer les premières dépenses: achat de droits d'adaptation ou de scénario original, écriture et réécriture, création graphique pour l'animation, premiers repérages, décors, etc.