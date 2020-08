Walt Disney Co met le paquet sur le streaming

Walt Disney a en effet perdu 4,7 milliards de dollars pendant le trimestre écoulé. Il a été affecté par la fermeture de parcs, de cinémas et l'annulation d'événements sportifs dans le monde entier.

Le streaming direct des contenus aux consommateurs, déjà prioritaire avant la crise sanitaire, fait désormais l'objet de toutes ses attentions.

D'avril à juin, cette seule la branche a réalisé un chiffre d'affaires légèrement supérieur à celui de la même période il y a un an: près de 4 milliards de dollars, contre 3,9 milliards en 2019.

L'activité des parcs d'attraction, des croisières, de l'événementiel et des produits dérivés a elle plongé de 85%, à 983 millions de dollars.

Au total, Disney a réalisé 11,8 milliards de dollars de recettes, moitié moins qu'il y a un an.