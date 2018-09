Waterland parie sur la vente de Napoleon Games

Dans l’optique d’une revente, le nom d’un candidat acquéreur circule pourtant déjà dans le secteur, ce qui tend à accréditer l’information. On cite en effet le groupe autrichien Novomatic. Il s’agit d’un poids lourd du marché qui travaille à la fois comme fournisseur de jeux pour les opérateurs et comme opérateur lui-même. Fondé en 1980 par Johann Graf, il s’est d’abord investi dans l’édition de jeux de casino, avant de se diversifier. Il pèse 2,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires (2017) et emploie quelque 25.000 personnes à travers ses implantations dans 45 pays. Il exploite entre autres 2.100 salles de jeux et loue des appareils à d’autres opérateurs dans pas moins de 70 pays.