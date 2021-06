Aides en hausse pour le secteur audiovisuel francophone en 2020

Plus de 34 millions d'euros ont été mis à la disposition du secteur audiovisuel par la Fédération Wallonie Bruxelles, dont 4,5 millions d'aides covid.

Le bilan 2020 du Centre du cinéma et de l'audiovisuel (CCA) a forcément un caractère atypique, le secteur ayant été fort affecté par la crise sanitaire (tournages réduits, fermeture des salles…). L'activité a de fait été réduite avec une baisse du volume de coproductions internationales, passées de 42 à 32 films terminés, le nombre de productions majoritaires belges passant de 20 à 11.

Les moyens mis à la disposition de l'audiovisuel ont cependant augmenté, passant de 30,3 millions à 34,3 millions puisque la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) a injecté 24,1 millions dont 4,5 millions dans un "plan de relance" du secteur visant à aider auteurs, producteurs, distributeurs et salles à affronter la crise. Les chaînes de télévision et les télédistributeurs (RTBF, Be TV, Voo, Proximus…) ont conformément à leurs obligations légales investi 10,2 millions, légèrement moins qu'en 2019. Opérant sous pavillon luxembourgeois, RTL n'en fait pas partie.

580.000 entrées À lui seul, le film d’animation Bigfoot Family, de Ben Stassen, sauve le box-office du cinéma belge francophone.

Le Tax shelter reste de loin la principale source de financement du secteur. Bien que les fonds levés aient été en recul sensible (79,1 millions contre 88,6 en 2019), son apport s'élève à 36,9% du total (33,2% en 2019), devant le CCA (20,6%), l'apport des producteurs (15,2%), les ventes internationales (8,1%) et les fonds régionaux (Wallimage et Screen Brussels avec 5,3%). La directrice du CCA, Jeanne Brunfaut, n'a pas manqué de s'inquiéter que le Tax shelter continue de servir à plus de 80% les coproductions internationales au détriment des films majoritairement belges.

