finance.brussels soutient à nouveau le développement d’Umedia

Le fonds d’investissement public bruxellois accorde un prêt de 750.000 euros au leader belge du tax shelter. De quoi lui permettre d’appliquer le nouveau plan stratégique du management.

Après une première intervention lors du lancement de la société en 2004, puis une autre en 2015 pour soutenir sa diversification dans les effets spéciaux, finance.brussels vient à nouveau en aide au groupe audiovisuel Umedia, un des premiers groupes de production indépendants et leader belge dans les levées de fonds tax shelter. Le fonds d’investissement public bruxellois vient de lui accorder un prêt de 750.000 euros sur cinq ans. Objectif: lui permettre de passer la crise, préserver l’emploi (60 personnes et environ 400 free-lance par an) et l’accompagner dans son développement au travers de trois axes.

Stabiliser les levées de fonds

D’abord, assurer la stabilité des investissements en tax shelter. Le groupe Umedia a en effet souffert des affres de la crise sanitaire qui a refroidi les investisseurs.

"Nos investisseurs sont surtout des PME qui ont été davantage touchées par la pandémie." Laurent Jacobs Co-CEO du groupe Umedia

"Nos investisseurs sont surtout des PME qui ont été davantage touchées par la pandémie, sans compter la concurrence d’une mesure fiscale comme la réserve de liquidation qui avantage les petites sociétés", estime son co-CEO Laurent Jacobs.

C’est pourquoi, finance.brussels, à travers le réseau d’entreprises qu’il soutient, est considéré comme un vivier d’investisseurs potentiels. Cette année, Umedia espère pouvoir lever au minimum autant de fonds qu’en 2020, soit 27,5 millions et rester n°1 du marché même si le groupe n’en fait pas une obsession. "Depuis notre création en 2004, nous avons levé 600 millions d’euros auprès de 2.500 investisseurs au service de 700 productions, le tout sans le soutien d’une banque, comme certains de nos concurrents", tient à rappeler Laurent Jacobs.

Deuxième axe: développer davantage encore les coproductions en Belgique et à l’étranger, notamment via des collaborations avec les grandes plateformes de vidéo. "Après la parenthèse de 2020, les productions ont repris leur rythme normal, cette année, nous avons supervisé plusieurs tournages de séries et de films, notamment en coproduction pour Netflix et Canal Plus et, en 2022, nous aurons le tournage, principalement en Belgique de la deuxième saison de la série 'Braqueurs' qui sera diffusée sur Netflix", résume Bastien Sirodot, l’autre co-CEO d’Umedia.

Le créneau des effets spéciaux

Enfin, troisième volet de développement, lié au précédent: les effets spéciaux (les VFX dans le jargon). Umedia a ouvert des filiales spécialisées en Wallonie et, récemment, en Flandre afin notamment bénéficier des fonds audiovisuels régionaux Wallimage et Screen Flanders. Sa filiale spécialisée en VFX a notamment travaillé sur des projets danois (en collaboration avec Netflix) et français (avec Amazon).

Outre le coup de pouce public, Umedia s’est également attaché à mieux maîtriser ses coûts pour préserver sa rentabilité: "Non pas au niveau de l’emploi, critère fondamental pour bénéficier de l’aide de finance.brussels, mais, par exemple, en réduisant de près de moitié notre surface de bureaux", indique Laurent Jacobs.

À noter enfin, la recomposition récente de l’actionnariat du groupe. Des trois fondateurs, seul reste Jeremy Burdek, actionnaire majoritaire. Nadia Khamlichi et Adrian Politowski ont cédé leurs parts fin 2020 pour se consacrer à leur société de production américaine Align. Le solde du capital est détenu par l’avocat fiscaliste Pierre-Philippe Hendrickx et par les deux dirigeants actuels. "En investissant dans leur entreprise, ils nous ont convaincus de sa pérennité et de sa capacité de remboursement, conclut Pierre Hermant, le CEO de finance.brussels; Umedia évolue en outre dans les médias et les divertissements, un des cinq secteurs stratégiques pour nous."