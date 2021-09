Le challenger européen de Netflix Viaplay accélère son expansion

Principal challenger paneuropéen des géants américains du streaming à la Netflix et Disney Plus à ce jour, Viaplay a décidé d'accélérer la marche, a-t-on appris en milieu de semaine.

Sa maison mère, le groupe suédois Nordic Entertainment , a en effet annoncé sa volonté de débarquer d'ici 2023 au Royaume-Uni, au Canada, en Allemagne, en Autriche et en Suisse , tablant sur le fait que son offre en drames scandinaves et en sport y séduira les téléspectateurs.

Une annonce similaire avait déjà été faite pour un lancement aux États-Unis en décembre de cette année et, plus près de chez nous, aux Pays-Bas début 2022, de quoi venir compléter une présence déjà effective en Scandinavie, dans les pays baltes et en Pologne.