Le principal actionnaire de Barco en reprend les rênes

Changement de programme chez le spécialiste courtraisien de l'imagerie. Son président et premier actionnaire, Charles Beauduin, remplace l'actuel patron Jan De Witte en tandem.

Spoiler alert . Dimanche, un important conseil d'administration se tiendra du côté du spécialiste courtraisien de l'imagerie Barco . Il y sera formellement décidé que Charles Beauduin , président du conseil depuis 2015 et premier actionnaire du groupe avec 18% de capital, deviendra le nouveau CEO aux côtés d'An Steegen , administratrice de Barco et Chief Technology Officer chez Umicore jusqu'ici, a-t-on appris.

En cause? Le manque d'ambition de la société dirigée depuis cinq ans par Jan De Witte, arrivé en janvier 2017 fort de ses expériences passées chez General Electric, McKinsey et Procter & Gamble. L'homme laisse derrière lui sa marque, teintée de discipline managériale, après avoir récolté les fruits nés du travail de son prédécesseur, Eric Van Zele. L'on citera là notamment Clickshare, du nom de cet outil de réunion numérique utilisé aujourd'hui dans plus de 800.000 salles de par le monde.