Le véritable champion de Formule 1: Liberty Media

Esports, une série Netflix et des qualifications sprint. Mais aussi, bien sûr, le duel entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Si la "finale" de la saison de Formule 1 attirera tous les regards sportifs de la planète ce dimanche, à l’occasion du Grand-Prix d’Abu Dhabi, on le doit avant tout à son propriétaire, Liberty Media. "Je ne connaissais rien du business de la Formule 1."

Que le titre de champion du monde Formule 1 revienne à Max Verstappen ou Lewis Hamilton à l’issue du Grand Prix d’Abu Dhabi, disputé dimanche sur le circuit Yas Marina, le véritable vainqueur de la compétition est d’ores et déjà connu au moment où vous lirez ces lignes: Liberty Media. Le groupe média a réussi en cinq ans à peine à faire de la Formule 1 de papa l’un des sports les plus populaires de la planète, faisant fi de la crise sanitaire comme un pilote négocie un virage en épingle à cheveux. Le nouveau format de ces joutes automobiles fait un carton sur les réseaux sociaux et se profile à présent comme l’un des esports les plus en vogue.

Que de chemin parcouru en quelques saisons. "Je ne comprends pas pourquoi tout le monde convoite à ce point la ‘jeune génération. Qu’est-ce qui justifie cet intérêt? Si c’est pour leur vendre quelque chose, on sait bien que la plupart de ces jeunes n’ont pas d’argent. Je préfère cibler l’homme de 70 ans très fortuné." C’était l’avis de Bernie Ecclestone, en 2014, lorsqu’il régnait encore en maître sur la Formule 1.

Reprise en main

Les quelques années de reprise en main de la compétition automobile par Liberty Media lui ont donné tort sur toute la ligne. En 2017, le conglomérat de médias de John Malone rachetait la Formule 1 pour 8 milliards de dollars à la société d’investissement CVC, marquant ainsi la fin de décennies de pouvoir absolu de "Mister E". Bernie Ecclestone a pu quelque temps encore porter le titre de "président honoraire", jusqu’à ce qu’il découvre en juin de l’an dernier que cette fonction avait été supprimée six mois auparavant.

8 milliards de dollars En 2017, le conglomérat de médias de John Malone rachetait la Formule 1 pour 8 milliards de dollars à la société d’investissement CVC.

La Formule 1 était dans un état semi-comateux lorsque Liberty lui a mis la main dessus: les talents de champions du monde tels que Schumacher, Vettel et Hamilton avaient rendu l’issue des courses trop prévisible. Les budgets quasi illimités d’écuries comme Mercedes-Benz, Ferrari et Red Bull en faisaient des concurrents imbattables. Résultat: les sponsors des autres écuries jetaient l’éponge et, surtout, les chiffres d’audience ont commencé à piquer du nez. Un coup de volant dans la bonne direction s’imposait. Car, comme le soulignent les investisseurs, la Formule 1 est avant tout "une multinationale qui s’occupe principalement de la négociation de droits télé et accessoirement de l’organisation d’une course automobile chaque week-end."

Au moment du rachat, peu d’observateurs pariaient sur le succès de la nouvelle approche envisagée par Liberty Media. Ces Américains, disait-on dans les paddocks et en dehors, ont payé le prix fort pour acquérir un business tout nouveau pour eux, comme les patrons de Liberty le reconnaissaient d’ailleurs eux-mêmes. "Je ne connaissais rien de la Formule 1 avant d’entamer les négociations", a ainsi avoué le CEO de Liberty Media, Greg Maffei, juste après avoir signé le contrat de rachat. Et le scepticisme des observateurs a encore grimpé d’un cran lorsque le chef opérationnel du groupe, John Malone, a nommé comme président de sa nouvelle acquisition, l’Américain pur jus Chase Carey.

"Je ne connaissais rien de la Formule 1 avant d’entamer les négociations." Greg Maffei CEO de Liberty Media

L’ancien bras droit du magnat des médias Rupert Murdoch était en effet surtout connu pour son amour immodéré pour le football américain et le basketball. On craignait donc que Carey évolue dans le milieu select de la Formule 1 comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Les écuries et les puristes ont frémi en l’entendant déclarer que "chaque course doit devenir l’équivalent du Super Bowl".

Ambiance polaire

Les premières actions entreprises par Carey furent donc accueillies très froidement. L’enregistrement de la première saison du docu-drame "Drive to survive" diffusé sur Netflix s’est déroulé dans une ambiance polaire, voire hostile. Les écuries de Mercedes et Ferrari ont même refusé d’y collaborer. Les cameramen de Netflix n’en menaient pas large à quelques pas des mécaniciens.

Le succès grandissant de la série a eu vite fait de changer la donne. Même les membres des plus petites écuries sont devenus très populaires. À l’instar du manager de l’équipe Haas, Günther Steiner, qui se plaît à rappeler son étonnement lorsqu’il a été reconnu pour la première fois dans un restaurant.

Les intérêts du fan de F1, d’un côté, et de Netflix de l’autre, entrent cependant parfois en collision frontale. Comme lors du Grand Prix de Spa-Francorchamps cette année qui n’a duré en tout et pour tout que 11 minutes en raison de pluies torrentielles. Les réalisateurs de "Drive to Survive", qui y enregistraient des prises de vue pour la quatrième saison (diffusée au printemps 2020) sur Netlfix, se sont en effet frotté les mains. "La passion et le drame étaient au rendez-vous. Nous avons eu la chance d’y être invités et de pouvoir filmer", a déclaré dernièrement son producteur, Paul Martin, dans le Wall Street Journal.

Rajeunissement et féminisation

Netflix ne divulgue pas les chiffres d’audience de "Drive to Survive", mais la série a contribué sans conteste au regain de popularité de ce sport automobile. Cette année, une course de F1 a attiré en moyenne près de 90 millions de téléspectateurs, contre 80 millions il y a cinq ans.

Lire aussi Derrière le flop du GP de Spa-Francorchamps, des comptes dans le rouge

Une enquête menée par Liberty révèle qu’un tiers de l’audience des courses de Formule 1 est constitué désormais de jeunes de moins de 24 ans. Et l’âge moyen des téléspectateurs a chuté à 32 ans. Parmi eux, la part des femmes a presque doublé à 18,3%, contre 10% en 2017. Toutes ces évolutions s’expliquent en grande partie par le succès de "Drive to Survive", qui met de côté les discussions techniques sur la puissance des moteurs, la négociation d’un virage ou la forme d’un aileron pour raconter une authentique épopée humaine.

Il fallait aussi repenser la compétition par une série de mesures bien calibrées. Et ne pas compter seulement sur la rivalité de deux champions de la trempe de Max Verstappen et Lewis Hamilton pour entretenir le suspense.

Mais "Drive to survive" n’est pas la seule explication. Il fallait aussi repenser la compétition par une série de mesures bien calibrées. Et ne pas compter seulement sur la rivalité de deux champions de la trempe de Max Verstappen et Lewis Hamilton pour entretenir le suspense. Les budgets des écuries ont ainsi été plafonnés, ce qui menace à terme la domination actuelle de Mercedes, Red Bull et Ferrari.

Le déroulement de la traditionnelle course du week-end a également été revu en profondeur. Jusqu’à présent, les essais et qualifications organisés le vendredi et le samedi ne suscitaient qu’un intérêt mitigé. Mais cette saison a vu l’introduction de qualifications sprints: les qualifications du vendredi sont suivies, le samedi, par une mini-course dont les résultats déterminent les places sur la ligne de départ le dimanche. Les pilotes n’y participent pas de gaîté de cœur, arguant une débauche d’énergie, mais les téléspectateurs raffolent de ce spectacle supplémentaire, avec un succès d’audience à la clé.

Plus américain

Ce n’est pas la première fois que des innovations venues d’outre-Atlantique ont le don de redynamiser un sport. Liberty y a donc vu l’opportunité de tenter à nouveau d’intéresser le grand public américain à la Formule 1, dont les traditions typiquement européennes n’avaient jamais vraiment été à son goût jusqu’ici. Pour preuve, alors que les Américains sont fous de sports moteurs en général, les États-Unis n’accueillent chaque année qu’un seul Grand Prix, à Austin au Texas, quand la plupart des courses de Formule 1 se disputent en Europe. Désormais, regain de popularité oblige, un second Grand Prix se déroulera chez l’oncle Sam, plus précisément sur le circuit de Miami.

Lire aussi Le coronavirus et Netflix obligent la Formule 1 à se réinventer

Et la dynamique enclenchée amène par ailleurs de grandes marques automobiles à s’y intéresser à nouveau. Alfa Romeo a déjà signé son grand retour sur les pistes. Et des rumeurs insistantes évoquent aussi Audi et Porsche.

Prolongements virtuels

Ces dernières années, Liberty a également très bien négocié l’irruption de la Formule 1 sur les médias en ligne. Le compte Twitter officiel de la F1, @f1, compte déjà près de 7 millions de followers. Et le championnat esport de la Formule 1 en est devenu rapidement l’un des plus populaires. Les joueurs dans la compétition professionnelle utilisent "F1 2021" du développeur Codemasters, qui est disponible également pour le pilote amateur.