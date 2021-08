Les deux têtes d’affiche des résultats de Kinepolis

Selon David Vagman d’ING, les investisseurs porteront une attention particulière à deux points lors de la publication des résultats de Kinepolis demain matin.

Avec le printemps, les salles de cinéma dans les pays européens où opère Kinepolis ont petit-à-petit rouvert leurs portes mais avec les obligations sanitaires que l’on sait. Aux États-Unis, les projections ont pu reprendre à la fin de l’année dernière déjà.

En bourse également, le titre est sorti de l’ornière avec un plus bas autour de 20 euros en octobre 2020. Il se traite aujourd’hui à 45,4 euros et affiche un gain de 33% depuis le début de l’année et de 47% sur les douze derniers mois.

Demain matin, Kinepolis livrera le bilan de son premier semestre. Que faut-il en attendre?

Efficacité et fréquentation

"Tous les principaux concurrents ont déjà publié leurs résultats du 2e trimestre et ils ont tous dépassé les prévisions, à l’exception de Cineworld." David Vagman Analyste chez ING

Pour David Vagman d’ING ("acheter"; 62 euros), les investisseurs seront particulièrement attentifs à deux points. Un: dans quelle mesure la direction aura été capable de progresser en termes d’amélioration de l’efficacité dans le cadre de son plan "Entrepreneurship 2022" qui ambitionne, rappelons-le, d’accroître le Rebitdal (ebitda sous-jacent) par visiteur de 15 à 20% fin 2021 par rapport à 2019.

Et deux: comment a évolué la fréquentation en juin, juillet et août au vu de la réouverture des salles et d’un pipeline de films décent. "Tous les principaux concurrents ont déjà publié leurs résultats du 2e trimestre et ils ont tous dépassé les prévisions, à l’exception de Cineworld", souligne l’analyste.

Potentiel de hausse de 23%

En termes de fréquentation, il anticipe encore un niveau très faible au 2e trimestre à 1,74 million (-85%) de spectateurs par rapport à la situation pré-Covid avec une offre de films encore très pauvre, à l’exception de Cruella et de Peter Rabbit 2. Sur l’ensemble du premier semestre, il évalue le nombre total de visiteurs à 2,1 millions, soit une chute de 74% par rapport à la même période de 2020 (8,1 millions). On se souviendra que pour les six premiers mois de 2019, il s’élevait à 17,7 millions.

La perte semestrielle devrait donc se creuser passant de -29 millions d’euros à -47 millions d’euros.

Au niveau du compte de résultats, cela se traduira, selon les estimations de David Vagman, par une chute des revenus de 69% à 35 millions d’euros et par un Rebitdal dans le rouge (-22 millions) contre un boni de 3,2 millions d’euros un an auparavant. La perte semestrielle devrait donc se creuser passant de -29 millions d’euros à -47 millions d’euros.