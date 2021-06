Marc Coucke devient actionnaire de Walibi et Bellewaerde

Avec Compagnie des Alpes, Marc Coucke s'offre le plus gros morceau à ce jour dans l'industrie des loisirs.

L'homme d'affaires belge entre au capital de Compagnie des Alpes, propriétaire entre autres des parcs d'attractions Walibi et Bellewaerde et premier opérateur de domaines skiables au monde.

Originaire du plat pays, Marc Coucke n'en oublie pas pour autant de regarder les sommets. L'homme d'affaires flamand va en effet rejoindre le capital de la Compagnie des Alpes, qui compte aussi dans ses rangs le Parc Astérix, Grévin ou encore Futuroscope.

10 millions € Marc Coucke s'est engagé à injecter dix millions d'euros à une augmentation de capital de quelque 230 millions lancée par le groupe français Compagnie des Alpes.

Il a déjà réalisé dix investissements et désinvestissements cette année, mais il frappe fort avec cette onzième opération. Via son véhicule d'investissement Alychlo, Coucke s'est engagé à participer pour 10 millions d'euros à une augmentation de capital de quelque 230 millions d'euros lancée par le groupe français afin de réduire son endettement. Les principaux actionnaires historiques (dont l'État français via la Caisse des Dépôts) participent, eux aussi, à l'opération.

Après coup - passant concrètement par l'acquisition de droits de souscription qu'il compte exercer dans la foulée -, Marc Coucke détiendra quelques pour cents dans Compagnie Des Alpes. Soulignons qu'Alychlo détenait déjà 50.000 actions de l'opérateur (0,2%) avant cette opération.

Des secteurs qu'il connaît bien

C'est toutefois loin d'être la première percée de l'homme d'affaires dans le secteur des loisirs. Il détient depuis 2015 pas moins de 30% des actions de Pairi Daiza, détenu du reste par son fondateur Eric Domb, mais est aussi à bord de l'opérateur néerlandais de pistes de ski indoor SnowWorld dont il possède désormais 83% du capital après avoir systématiquement augmenter sa participation.

Avec Pairi Daiza (30%) et SnowWorld (83%), Marc Coucke est déjà actif dans les mêmes secteurs que la Compagnie des Alpes, mais à une échelle bien moindre.

Enfin, il convient de citer Durbuy que l'homme d'affaires entend développer en haut lieu touristique et où il possède le parc de loisirs Adventure Valley notamment. Celui-ci a par ailleurs ouvert des activités en intérieur cette semaine.

Alors, la liste est évidemment plus longue - et ne concerne pas que les loisirs. Depuis la juteuse vente d'Omega Pharma, Marc Coucke a multiplié les investissements. Il est ainsi à trouver à bord du spécialiste liégeois de la contraception féminine Mithra, du spécialiste des préparations pharmaceutiques Fagron, de la plateforme suisse d'analyse génomique et d'imagerie Sophia Genetics, du groupe de construction Versluys, du spécialiste de l'immobilier logistique VGP, du spécialiste des kots étudiants, du promoteur Immobel ou encore du concepteur de yachts Sea Group.

Cette année, les investissements et désinvestissements de Marc Coucke étaient jusqu'à présent plutôt équilibrés. Sur la base des montants dont nous avons connaissance, il a investi entre 100 et 150 millions d'euros depuis janvier. Dans le même temps, il a vendu pour quelque 105 millions d'euros d'actions. Mais avec Compagnie des Alpes, ses investissements dépassent désormais largement ses désinvestissements. Il s'offre surtout le plus gros morceau à ce jour dans l'industrie des loisirs.

Lire aussi | Marc Coucke investit dans le "booking.com" des parkings pour camions

Crise du coronavirus

Compagnie des Alpes est en effet plus importante que n'importe quelle autre activité de loisirs dans le portefeuille de l'investisseur flamand. Il faut dire que le groupe français fondé il y a 32 ans est le plus grand exploitant de pistes de ski au monde et le numéro quatre européen des parcs à thème. Il possède pas moins de 24 sites dans six pays.

-93% chiffre d'affaires La Compagnie des Alpes, durement touchée par la crise sanitaire, a vu son chiffre d'affaires chuter de 93% entre le 30 septembre 2020 et le 30 mars 2021.

Le groupe n'a toutefois pas été épargné par la crise sanitaire, qui a entraîné la fermeture des pistes de ski et des parcs à thème. Au cours de l'exercice 2019/2020 (jusqu'au 30 septembre) le chiffre d'affaires s'est ainsi contracté de plus d'un quart (-27,9%) à 616 millions d'euros et l'excédent brut d'exploitation (ebitda) de près de 60% à 93 millions.

Les résultats semestriels de Compagnie des Alpes ont également fait très pâle figure, comme prévu. Le chiffre d'affaires a fait une chute vertigineuse de 93% entre le 30 septembre 2020 et le 30 mars 2021. Le groupe a toutefois reçu une aide de 83 millions d'euros du gouvernement français concernant la fermeture des remontées mécaniques. Le bénéfice brut d'exploitation (ebitda) ne s'est donc trouvé "que" de 17 millions d'euros dans le rouge.

Mais les perspectives semblent s'éclaircir. Les parcs français tels qu'Astérix et Futuroscope rouvrent leurs portes le 9 juin, tandis qu'en Belgique, Walibi et Bellewaerde en Belgique ont rouvert depuis le mois de mai.

Marc Coucke ne doit donc pas s'attendre dans l'immédiat au versement d'un généreux dividende de la part du groupe français. Compagnie des Alpes ne prévoit pas un retour au ratio de distribution des bénéfices d'avant la crise (soit environ 28%) avant 2023. En attendant, Marc Coucke aura toutefois droit, en tant qu'actionnaire, à un dividende "en nature": des pass de ski gratuits ou des billets pour un parc d'attractions...