Movie Tax Invest lance un "tax shelter vert"

Après la start-up The GreenShot qui a développé une app calculant l’empreinte carbone des tournages de films (L’Echo du 9 novembre), voici à présent le "tax shelter vert". L’idée vient de la société Movie Tax Invest, un intermédiaire en levée de fonds tax shelter (système d’immunisation fiscale pour les sociétés qui investissent une partie de leur bénéfice dans l’audiovisuel et/ou les arts de la scène) émanation des producteurs Panache Productions et la Compagne Cinématographique.

"Le secteur de la production audiovisuelle émet lui aussi du CO2, notamment via les déplacements, le matériel, etc., lui aussi doit faire un effort et s’investir dans des programmes de compensation carbone."

Elle aussi profite de la caisse de résonance médiatique de la COP26 pour communiquer. Ainsi que de l’arrivée début décembre sur Netflix de la série belge "Coyotes" (déjà diffusée sur la RTBF) pour laquelle elle a levé 1,2 million d’euros en tax shelter. L’idée consiste à verdir ces levées de fonds en alliant rendement pour les investisseurs et soutien à des actions en faveur du climat. "Le secteur de la production audiovisuelle émet lui aussi du CO2, notamment via les déplacements, le matériel, etc.", explique André Logie, patron de Movie Tax Invest. "Lui aussi doit faire un effort et s’investir dans des programmes de compensation carbone comme de la reforestation ou des projets à finalité plus sociale."