Napoleon Games passe en mains roumaines

Le fonds Waterland cède Napoleon Games à son concurrent Superbet. De quoi lui conférer le statut de leader en Belgique fort, entre autres, des casinos de Knokke et Middelkerke.

Waterland travaillait depuis quelques mois à la vente de Napoleon Games. On ne sait pas combien le fonds tire de la transaction, mais il nous revient toutefois que son retour sur investissement serait très attractif. Et ce, six ans après être devenu l'actionnaire majoritaire de la société alostoise.

Une partie des bénéfices remontera aussi vers les filles du fondateur Willy Michiels, qui détiennent un peu moins de 20% du capital depuis 2015.

Géant d'Europe centrale et de l'est

L'acquéreur Superbet est une société roumaine à la stature internationale, spécialisée dans les paris sportifs et les jeux de hasard. Fondée en 2008, elle est l'un des plus grands acteurs du jeu en ligne en Europe centrale et orientale. Le groupe est également présent en Autriche et au Royaume-Uni.

Depuis 2019, le groupe est soutenu par Blackstone, le plus grand groupe de private equity au monde. Et ce, après avoir investi 175 millions d'euros en échange d'une importante participation minoritaire.

Pour Superbet, l'opération est alléchante. Et permet à l'entreprise de débarquer en force en Belgique au vu du statut de leader du marché belge des jeux de hasard en ligne et hors ligne de Napoleon Games. Ce dernier allie jeu en ligne à une présence physique à travers les casinos de Knokke et Middelkerke notamment, mais aussi de quelque 25 salles de jeux, principalement en Flandre.