Pukkelpop 2021 annulé, la saison des festivals dans le doute...

Le festival, qui devait se tenir sans masques et sans distanciation physique, aura en définitive été achevé par la révision de la durée de validité des covid safe tickets de 72 à 48 heures. Désormais, pour recevoir le covid safe ticket et accéder à ce type d'événements, il faut être entièrement vacciné depuis plus de deux semaines, présenter un certificat de rétablissement ou un test PCR négatif datant de 48 heures au maximum. Des garanties extrêmement difficiles à assurer pour un festival comme Pukkelpop qui s'étend sur une durée supérieure à deux jours et dont le public est essentiellement jeune et moins vacciné.