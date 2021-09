Un premier contrat de gestion pour le Screen Brussels Fund

Lancé en 2016, le Screen Brussels Fund, le fonds d'investissement de la Région bruxelloise dans l'audiovisuel, se voit pérennisé. Jusqu'à présent, cette ASBL voyait son enveloppe (3,1 millions par an) renouvelée chaque année. Aujourd'hui, les obligations de deux parties se voient coulées dans le béton, sous la forme d'un contrat de gestion en bonne et due forme d'une durée de cinq ans. En cela, le Screen Brussels Fund se distingue de son équivalent wallon, la SA Wallimage, dont la subvention (6,5 millions) est renouvelée chaque année par arrêté.

Entre 2016 et 2021, le Screen Brussels Fund a investi 17,6 millions d'euros qui ont généré plus de 170 millions de dépenses pour le secteur audiovisuel bruxellois.

Concrètement, la Région s'engage à investir, via le Screen Brussels Fund, dans des productions (films, documentaires, séries, etc.) pour autant que celles-ci génèrent des retombées économiques pour le secteur audiovisuel bruxellois. Pour pouvoir bénéficier de cet investissement, le producteur d'un long-métrage ou d'une série, par exemple, doit prouver qu'il a déjà bouclé 40% de son budget et s'engager à dépenser au moins 250.000 euros dans l'industrie audiovisuelle locale (son, post-production, effets spéciaux, location de matériel…). Ne sont donc pas compris les frais de transport, d'horeca, de marketing, d'assurance, etc.