Une nouvelle ère s'ouvre pour le Casino d'Ostende

Le groupe Infiniti dirigé par l'entrepreneur belge Jürgen De Munck commencera à exploiter le 1er août prochain le Casino d'Ostende , où il prendra la succession du groupe français Partouche . L'accord de reprise de la concession avait été signé en 2019 entre Infiniti Casino Oostende et la ville d'Ostende, mais ce n'est que le 7 juillet dernier que la Commission des jeux de hasard , qui régule le secteur en Belgique, a octroyé au nouveau titulaire la licence de classe A nécessaire pour exploiter le casino "en dur" et la licence A+ lui permettant d'exploiter également sa version en ligne.

Jürgen De Munck caresse des ambitions élevées pour sa nouvelle unité d'exploitation, pour laquelle il a déjà versé 6,7 millions d'euros à la ville tout en s'engageant à lui payer un droit de concession annuel de 675.000 euros. Il a notamment l'intention d'ouvrir un restaurant gastronomique dans une grande salle de jeux rénovée, ainsi qu'il l'a confié à certains médias du nord du pays. Il y ouvrira aussi un bar à champagne et y installera un parc de 80 machines automatiques. Quelque 320 autres machines équiperont une autre salle, ce qui permettra au casino d'avoir l'offre de jeux la plus large de Flandre. La Belgique compte neuf casinos en dur, pour rappel, dont quatre au nord du pays: Ostende, Knokke, Middelkerke et Blankenberge. Le nouvel homme fort de la place a par ailleurs annoncé qu'il reprendrait l'entièreté du personnel du casino, soit quelque 80 employés.

Foot et basket

"Nous voulons vraiment privilégier l'ancrage local, a expliqué Jürgen De Munck au Laatste Nieuws. Le Casino d'Ostende est une institution indissociablement liée à la ville et à ses piliers." Il n'a pas dévoilé les montants en jeu, mais, du côté du KV Ostende, on a évoqué "un accord phénoménal" conclu pour une période de quatre ans.

Petit à petit, Jürgen De Munck se taille un empire dans le secteur des jeux. Avant de s'intéresser à l'exploitation de casinos, il avait créé dès 2003 DR Gaming Technology, une entreprise qui développe des systèmes de gestion de jeux et des technologies de jackpot pour machines à sous et tables de jeu. Aujourd'hui, DRGT emploie plus de 150 personnes et commercialise ses produits dans une cinquantaine de pays.