Easi remporte le prix de "L'Entreprise de l'année" 2019

L’entreprise informatique de Salvatore Curaba a remporté ce lundi le prix de "L’Entreprise de l’année", organisé par EY, BNP Paribas Fortis et l'Echo. Elle s’est distinguée face à Trendy Foods, John Cockerill et le Groupe Dufour. La société wallonne succède à Easyfairs.

Mais outre les bons résultats comptables, les membres du jury ont aussi voulu saluer le management de l’entreprise. Aujourd’hui, Easi compte près de 60 actionnaires, qui sont eux-mêmes employés de la société informatique. "Le jury a voulu montrer le soutien des entrepreneurs et des industriels aux entreprises de croissance, éthique par leur gestion participative et par leur partage progressif du pouvoir et des résultats avec leurs dirigeants et employés", a ainsi expliqué le jury dans un communiqué.