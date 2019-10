"Nous souhaitons reproduire notre modèle sur d'autres marchés" (Thomas Van Eeckhout, Co-CEO d’Easi, "Entreprise de l'année" 2019)

Les prix de "L’Entreprise de l’année" et de "La Scale-up de l'année" (Entreprise prometteuse de l’année), organisés par EY, L’Echo et BNP Paribas Fortis, ont été décernés ce lundi. Easi et CluePoints succèdent à Easyfairs et à Newpharma.

Salvatore Curaba, l’ancien footballeur devenu entrepreneur, est souvent présenté comme un visionnaire. Ce lundi, il l’a une nouvelle fois prouvé. Dans son livre "On m’a pris pour un fou", sorti l’année dernière, il faisait le point sur son aventure professionnelle. Les 200 pages de son ouvrage se terminent sur une conclusion où il évoque son avenir et celui de son entreprise informatique. "Easi aura vingt ans dans quelques mois. Nous serons un jour 250, 300, 500 qui sait? Nous gagnerons des titres. Nous serons plus que certainement ‘Entreprise de l’année’", expliquait-il. Bien vu.

Quatre ans après une première nomination, le Louviérois remporte, comme il l’avait prédit, le fameux prix remis chaque année par EY, BNP Paribas Fortis et L’Echo. "À l’époque, c’était déjà formidable de faire partie des nominés. Le gagnant était Pairi Daiza et c’était mérité. Mais depuis cette première nomination, nous avons parcouru un incroyable chemin. Je suis d’autant plus fier que je suis parti de rien et j’ai vécu tout le développement", explique Salvatore Curaba, qui avait en face de lui cette année de solides candidats: Trendy Foods, John Cockerill et le Groupe Dufour.

La récompense est loin d’être anecdotique pour le patron. "J’ai été nominé plusieurs fois, sans gagner, comme Manager de l’année ce qui est aussi très gratifiant. Mais le prix de l’Entreprise de l’année me fait personnellement cent fois plus plaisir. Le succès de notre entreprise vient de tous les collaborateurs et de ce que nous construisons ensemble", explique-t-il. Son entreprise propose des logiciels de comptabilité et assure la gestion de l’infrastructure IT de nombreuses sociétés. Son succès tient en quelques chiffres. Installée principalement à Nivelles, la société compte aujourd’hui plus de 250 travailleurs pour un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros, en hausse de 20% chaque année. Le bénéfice net était lui à 2,3 millions d’euros en 2018. Il devrait atteindre 7,2 millions cette année.

Gestion participative

Mais au-delà des chiffres, c’est surtout un certain style de management qui a convaincu les membres du jury. Ce dernier a justifié son choix pour la société wallonne dans un communiqué. "Le jury a voulu montrer le soutien des entrepreneurs et des industriels aux entreprises de croissance, éthiques par leur gestion participative et par leur partage progressif du pouvoir et des résultats avec leurs dirigeants et employés." Easi n’est en effet pas tout à fait une entreprise informatique comme les autres.

Dès le début, son fondateur a voulu s’assurer du soutien de ses troupes et s’est soucié de leur implication au sein de la boîte. Aujourd’hui, ils sont 59 d’Easi à détenir des actions de leur propre entreprise. "Ils devraient prochainement être 90. Je vais d’ici quelques mois diminuer mes parts pour ne plus être majoritaire", explique le responsable. "Racheter les actions de mon cofondateur il y a quelques années pour les revendre à mes managers à un prix attractif fut la meilleure décision de l’histoire de cette entreprise", expliquait Salvatore Curaba dans nos pages, jeudi dernier.

Passage de relais idéal

Avec cette reconnaissance, le fondateur fait un pas de côté sur une très belle note. Après vingt années à développer son business, l’entrepreneur termine actuellement le passage de relais de la direction d’Easi. Depuis quelques semaines il n’est d’ailleurs plus officiellement le CEO d’Easi. Il laisse la responsabilité à un duo de jeunes travailleurs issus de la société, Thomas Van Eeckhout et Jean-François Herremans. "Je suis assez fier d’avoir le courage de passer le relais maintenant et de ne pas m’attacher ‘au pouvoir’. Ce prix me donne vraiment l’impression du devoir accompli", explique encore Salvatore Curaba.

L’homme est toutefois un habitué des récompenses. Depuis cinq ans, Easi remporte le prix "best place to work" remis par la Vlerick Business School. "Je suis très heureux. Ces reconnaissances montrent qu’il est possible de développer une entreprise performante tout en mettant au centre l’humain", conclut le dirigeant.