Qualifio, du contenu digital pour les marques

L’idée de Qualifio est née lorsque son fondateur, Olivier Simonis, travaillait chez Rossel. Au départ ce n’était qu’une plateforme de création de contenus interactifs , qui évitait aux médias de devoir investir trop de coûts dans la création. Les solutions de la scale-up permettent aujourd’hui aux marques d’engager leurs audiences via des contenus interactifs et de récolter des données, en conformité avec le GDPR.

Qualifio évolue donc dans le business particulier des "SAAS" (Software As A Service) en développant un logiciel qui se vend sous forme de licence. Avec une croissance annuelle de 60%, la scale-up a clairement le vent en poupe. L’entreprise réalise pour le moment un chiffre d’affaires de 5,5 millions d’euros sur l’exercice fiscal en cours. Et vit toujours sur les 3 millions levés il y a 18 mois mais entre en réflexion pour une nouvelle levée de fonds. Avec 6 marchés ouverts et un recrutement constant, Qualifio va devoir soutenir financièrement sa croissance dans les prochains mois.