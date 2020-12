I-Care est l'"Entreprise de l'Année" 2020

Le jury devait faire un choix entre TRBA, Technord, la Brasserie Dubuisson, I-Care et Efficy. Ses critères? Couronner une entreprise qui se distingue par sa volonté d’entreprendre et d’innover, mais aussi par son sens de la stratégie et de la compétition, son ouverture sur le monde et, bien sûr, sa gestion exemplaire. Il a choisi I-Care, le Docteur House des machines industrielles. "Les capteurs que nous développons à Mons permettent de mesurer à distance l’état de santé des machines industrielles, sur la base de vibrations, d’ultrasons ou de dégagements de chaleur", explique Fabrice Brion, le patron et fondateur d’I-Care. "Il n’était pas simple de départager les lauréats. Entre les 5 finalistes, c’est le choix du cœur qui a fait la différence", explique Laurent Levaux, le président du jury.