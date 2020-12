L'accueil de roi de Proxyclick

Lundi, Proxyclick a remporté le prix de scale-up de l’année. Une consécration pour l’entreprise de check-in fondée en 2010 et qui a déjà convaincu un paquet de références internationales. Un élan bien loin d'avoir été interrompu par la pandémie.

Le trophée est fièrement posé à la réception. Forcément. Depuis lundi, le spécialiste du check-in en entreprise Proxyclick est la "scale-up de l’année". Sur les 85 employés, ils sont toutefois encore peu à avoir soulevé l’objet du sacre. Mercredi, à l’heure du goûter, pas un chat dans le magnifique bâtiment qu’occupe la scale-up à Woluwe-Saint-Pierre. Seuls l'office manager et les cofondateurs de l’entreprise occupent un bâtiment qui semble beaucoup trop grand. "Les organisateurs ont envoyé des bouteilles de champagne mais il n’y a personne pour les boire pour le moment", explique Geoffroy De Cooman, Chief Product Officer et cofondateur de Proxyclick, qui hésite entre le rire et le pincement au cœur.

"Nous sommes passés de 45 à 85 employés en neuf mois. Nous n’avons pas encore vu en vrai la plupart des nouvelles recrues." Gregory Blondeau CEO de Proxyclick

Histoire de se familiariser avec ce que fait la société qu’il a fondée avec Gregory Blondeau et Jean-Bernard van Zuylen, cela commence par une démo, directement à la réception. Après s’être enregistré au préalable sur son smartphone et avoir visionné une vidéo rappelant les règles sanitaires, le CPO réalise son check-in, face à une tablette qui vérifie sa température et l’invite à scanner un QR code. Bienvenue au bureau. Sur le logiciel qui gère les allers-venues, le responsable peut voir qui est dans le bâtiment et assurer un suivi clair. Avant son arrivée, le travailleur peut, lui, voir qui sera présent au boulot, réserver une salle ou s’assurer que la limite de capacité n’a pas été atteinte. Proxyclick en une poignée de lignes, c’est donc ça. Un système permettant aux entreprises de gérer au mieux les entrées. Jusqu’en début d’année, le focus était mis sur l’accueil des visiteurs. Toutes les fonctionnalités en rapport avec les mesures sanitaires et destinées aux employés sont venues il y a seulement quelques mois.

L’importance du reste du monde

La crise a pas mal fait bouger les choses. Du côté de Proxyclick, ce fut essentiellement en bien. "Nous sommes probablement l’une des rares entreprises à avoir grandi ses bureaux durant la crise", lance Gregory Blondeau, le CEO. "Nous sommes passés de 45 à 85 employés en neuf mois. Nous n’avons pas encore vu en vrai la plupart des nouvelles recrues", expliquent les patrons. L’entreprise devrait ponctuer l’année sur une croissance de 40%. Aujourd’hui, la société a son logiciel installé à l’entrée de 10.000 bâtiments à travers le monde. La scale-up est mondiale il aurait été impensable de faire autrement pour une telle offre. "La Belgique ne représente que 5% de notre chiffre", confie le CEO. Les entrepreneurs ont convaincu des géants comme l’Oréal, Airbnb, UCB, Sodexo.

5% du Chiffre d'affaires La Belgique ne représente que 5% du chiffre d'affaires de Proxyclick

"Internet permet de ne plus se poser les questions des frontières. Après coup, je considère qu’on aurait même dû s’exporter encore plus vite", lance Gregory Blondeau. Autre point indispensable: l’écosystème. "En Belgique, nous avons deux licornes (entreprise tech valorisée à plus d’un milliard de dollars, NDLR) pour 11 millions d’habitants. L’Estonie en a cinq avec un peu plus d’un million d’habitants. La Belgique n’est pas pour autant un mauvais élève. Les succès en amènent d’autres. L’Estonie doit sa situation à la réussite initiale de Skype. On voit déjà ce genre de phénomène se réaliser à Gand où est né Netlog. Beaucoup d’entreprises ont découlé de ce succès. Je suis certain que des réussites comme Odoo amèneront le même effet positif".

Loin du cliché

Un logiciel en mode SaaS, un engouement international et une levée de fonds de 15 millions de dollars signée il y a un an. L’énumération sent la belle histoire à faire saliver le jeune entrepreneur sorti de l’université. Tous les deux dans la quarantaine, les patrons n’ont pourtant pas vraiment le look du startuper Solvay boy, baskets blanches aux pieds et franglais dans la bouche. "Cela permet de rappeler que lancer une start-up ce n’est pas juste coder cinq lignes. Cela fait dix ans qu’on travaille sur ce projet", lance Gregory Blondeau . "On essaye de reprendre le meilleur des deux mondes, l’agilité et la rigueur", confie son associé.

"On essaye de reprendre le meilleur des deux mondes, l’agilité et la rigueur." Geoffroy De Cooman CPO de Proxyclick

Les patrons sont plus âgés que le cliché des acteurs de la tech. Ils n’en sont certainement pas moins touchés par les bouleversements sociétaux actuels. "Notre équipe de direction compte quatre hommes et trois femmes dont deux Belges et deux personnes LGBT… On compte dans l’équipe une trentaine de nationalités", détaille fièrement le CEO.