Nominé pour la "Scale-up de l'Année" | BePark, l’optimisateur du stationnement

La gestion du stationnement est l’un des principaux défis de la mobilité des grandes villes . Avec des places occupées en moyenne 20% du temps, la problématique se situe pourtant plus du côté de l’ optimisation de l’offre que de son développement . "Si nous parvenions à augmenter le taux d’occupation des places de parking à 40%, il n’y aurait aucun problème de stationnement", explique Julien Vandeleene.

Cet entrepreneur a fait donc de ce créneau l’activité principale de Bepark, la scale-up qu’il a fondée il y a neuf ans. Aujourd’hui son équipe de 47 personnes gère plus de 20.000 places dans les principales villes de Belgique mais également en France et au Luxembourg.

Croissance dans un secteur en baisse

Ses clients font directement appel à ses services afin de mieux rentabiliser leurs places. L’entreprise a également élargi son offre en mettant directement à disposition des entreprises un logiciel pour gérer au mieux leur parking en interne. Une offre qui convainc de plus en plus. Même en cette période compliquée. "Nous avons une croissance de 20% alors que le secteur est en baisse de 30%". Après avoir levé 3 millions d’euros l’année dernière, l’entreprise devrait cette année voir son chiffre d’affaires passer le cap des 7 millions d’euros. "Nous voyons encore beaucoup de potentiel de croissance. Notamment sur d’autres types de stationnement que simplement les voitures. Il y aussi quelque chose à faire pour les vélos, les voitures électriques qui ont besoin de bornes de recharge et la logistique", assure Julien Vandeleene.