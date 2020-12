Proxyclick, le spécialiste du check-in est stimulé par le covid

La scale-up belge reine du check-in en entreprise poursuit sa croissance aux Etats-Unis. Et malgré la généralisation du télétravail, l’entreprise voit dans la nouvelle façon de travailler un marché incroyable.

En levant 15 millions de dollars, la scale-up Proxyclick a marqué les esprits en début d’année. Spécialisée dans la gestion des entrées dans les bureaux, la société bruxelloise compte aujourd’hui 85 travailleurs et 3.000 clients dont des noms prestigieux comme UCB, l’Oréal ou Airbnb. Installée à Woluwe-Saint-Pierre, la société a récemment ouvert un bureau à Singapour. Proxyclick lorgne également de plus en plus le pays de l’oncle Sam, où elle dispose également d'une antenne d'une vingtaine de travailleurs. La levée de fonds réalisée en janvier visait justement à renforcer sa présence aux Etats-Unis, qui représentent 40% de son chiffre d’affaires.