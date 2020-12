Tout le prix de l’esprit d’entreprendre

Bon, il est vrai que la création de la vedette biotech remonte à 1986. Aujourd’hui, une tête bien faite et une bonne idée n’essuieraient probablement plus le même mépris. On comprend beaucoup mieux le rôle moteur de l’entrepreneur , les outils et les moyens publics sont plus nombreux, les investisseurs plus aussi. Aujourd’hui aussi, les mondes politique et académique donnent du prix à l’esprit d’entreprendre.

À chaque fois, la compétition a pour effet, non seulement de galvaniser les équipes en interne, mais aussi - et peut-être surtout - de faire rayonner l'audace entrepreneuriale et de susciter les vocations. Elle nous rappelle le pouvoir de la créativité. Au départ il n’y a rien, ensuite des personnes décident de se mettre ensemble pour développer quelque chose et, à l’arrivée, il y a de l’activité en plus, de l’emploi en plus, de l’argent en plus, de l’énergie en plus. De là sortent souvent de nouvelles idées, et c’est reparti pour un tour.