1.000 postes à pourvoir chez Engie

La filiale belge du groupe énergétique français a lancé aujourd'hui un vaste plan de recrutement. Engie cherche surtout des profils techniques et passera par 5 villes du pays pour trouver les perles rares.

La demande vient des quatre filiales d'Engie au Benelux : Cofely, Axima, Electrabel et Fabricom. Cette dernière, qui propose ses services en matière d'installation technique, collabore notamment au vaste chantier de rénovation du tunnel Léopold II, à Bruxelles. Le tunnel, qui a été rouvert à la circulation en août dernier, est impliqué dans un chantier de plus de 12 millions d'euros .

Des profils très diversifiés

La journée de recrutement, prévue sur l'ensemble de la Belgique le 22 septembre prochain , sera l'occasion de faire croiser l'offre et la demande sur le marché de l'emploi où Engie Belgique se targue d'être "l'un des plus grands employeurs de Belgique", avec ses "16.000 collaborateurs" sur le territoire .

Malgré tout, le secteur fait face à "une pénurie de profils techniques", observe Anne-Sophie Hugé, porte-parole d'Engie. Devant cette conjoncture, le groupe énergétique multiplie les essais pour gonfler ses effectifs, n'hésitant pas élargir sa demande vers des profils très diversifiés comme les jeunes diplômés ou les travailleurs plus expérimentés.

S'ancrer en Belgique

La campagne de recrutement sera présente dans cinq villes belges: Anvers, Bruxelles, Roulers, Wetteren et Trois-Ponts.

De plus, depuis 2016, Engie organise régulièrement une tournée de recrutement, le Jobtour.

Car pour qu’une société étrangère se trouvant actuellement à la Bourse de Bruxelles du fait du rachat d’une société belge puisse conserver sa place, il faudra désormais que les effectifs qu’elle occupe dans notre pays représentent 15% de celui de l’emploi de l’ensemble du groupe. Et non plus 10%.