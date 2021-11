118 millions d'euros de rente nucléaire pour 2021

Sur ces 98 millions, 10 devront être apportés par Luminus (en réalité 4,5 après application du mécanisme de dégressivité). Pour rappel, cette filiale belge d'EDF détient 10% de Tihange 2, Tihange 3, Doel 3 et Doel 4, ainsi que 50% de Tihange 1. Le solde sera payé par Electrabel , actionnaire majoritaire et opérateur des centrales.

Rente nucléaire

Pour rappel, la contribution de répartition ne concerne plus que les quatre réacteurs les plus récents (Doel 3 et 4, Tihange 2 et 3). Elle correspond à 38% de la marge bénéficiaire réalisée par les unités l'année précédente.