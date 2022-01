2021, année noire pour les prix de l'énergie

Tensions avec la Russie, stocks de gaz insuffisants, températures peu clémentes... L'Europe a vécu une année 2021 rythmée par la flambée des prix de l'énergie. Et entre dans l'an neuf avec un nouveau rebond.

Cela n'a échappé à personne, l'année 2021 a été synonyme de coup dur pour la facture énergétique des ménages. Depuis un an, l'Europe fait face à une flambée des prix du gaz et de l'électricité. En cause: la reprise économique post-covid, l'augmentation du prix par tonne de CO2, mais aussi une diminution des livraisons de gaz depuis la Russie, principal fournisseur des pays européens. Cela alors que les niveaux de stockage sont inférieurs aux normes saisonnières.