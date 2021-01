238 millions par an pour financer la production électrique de l'après-nucléaire?

Le timing est serré mais le mécanisme de rémunération de la capacité (CRM) avance. Selon de nouvelles estimations, son coût devrait osciller entre 238 et 253 millions sur 15 ans. Mais la route est encore longue.

C'est sans doute l'un des dossiers les plus chauds (et complexes) de ce début de mandat pour la ministre fédérale de l'Énergie, Tinne Van der Straeten (Groen). Le CRM, ce mécanisme de rémunération de la capacité mise à disposition par les producteurs d'électricité , supposé garantir la sécurité d'approvisionnement lors de la sortie du nucléaire, est en effet régi par un timing serré alors que les premières enchères sont prévues pour le 1er octobre 2021.

Ce vendredi, la ministre a dévoilé les dernières avancées d'un dossier aux inconnues encore nombreuses. Son coût d'abord. Précédemment estimé autour des 614 millions d'euros par an, ce dernier ne s’élèverait finalement, selon les calculs du consultant Luc Vercruyssen (Haulogy), qu'entre 238 et 253 millions d'euros par an sur quinze ans. "Des chiffres temporaires, basés sur les données que nous connaissons à l'heure actuelle", a prévenu la ministre Van der Straeten tout en confirmant sa volonté de ne pas impacter la facture énergétique des Belges.