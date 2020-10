7.000 emplois menacés par la fermeture des centrales nucléaires

Ce vendredi, les cadres des centrales nucléaires de Doel et Tihange ont mené des actions pour protester contre la décision du gouvernement De Croo de sortir du nucléaire en 2025. D'après eux, une prolongation de 2 GW permettrait de sauver 2.000 postes.

"L'objectif était de se faire entendre sans bloquer l'entrée aux autres membres du personnel. Ici, l'impact sur les emplois est énorme et nous constatons que la lettre adressée aux formateurs et aux présidents de partis durant les négociations gouvernementales n'a pas été prise en compte", a expliqué le vice-président de la CNC Philippe Hendrickx, qui set aussi cadre chez Electrabel, au micro de l'agence Belga. "Nous leur demandions de prendre les décisions qui s'imposent avec une vision à long terme afin de préserver les emplois et d'assurer la sécurité d'approvisionnement", a-t-il ajouté.