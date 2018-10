700 à 900 MW supplémentaires sont toujours nécessaires

Elia souligne toutefois qu’en une semaine, les périodes problématiques et le risque de délestage ont diminué . Mais il n’a pas communiqué de nouveaux chiffres sur le nombre d’heures à risque. On a appris ce lundi que vendredi dernier, Elia chiffrait le risque de pénuries d’électricité à 267 heures en cas d’hiver normal, et à 417 heures en cas d’hiver exceptionnel . Des chiffres qui prenaient en compte les 750 MW supplémentaires, mais pas la révision du calendrier de l’arrêt de Tihange 1.

Depuis, l’arrêt de Tihange 1 a été avancé, pour qu’il soit disponible 11 jours de plus en novembre. Des mégawatts supplémentaires ont aussi été grappillés avec notamment la révision de l’entretien de COO 5 et de la centrale de Rodenhuize 4. Mais c’est encore loin de suffire. Il manque toujours 700 à 900 MW pour assurer la sécurité d’approvisionnement cet hiver. Et ce à condition que toutes les centrales nucléaires redémarrent aux dates prévues et que toutes les pistes de solutions identifiées se concrétisent.